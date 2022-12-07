Анна Семенович опять готовится к свадьбе с богатым избранником
Певица рассказала, что познакомилась с мужчиной своей мечты в компании друзей, но его имя раскрывать не хочет.
В личной жизни певицы Анны Семенович наметились изменения. 41-летняя певица, по всей видимости, наконец встретила мужчину своей мечты. Анна заявила, что и свадьба не за горами, сообщает Рrozvezd.
"На днях отправляюсь в магазин, буду выбирать кольцо, - заявила певица. – Мой друг мне сделал такой подарок. Он парень не бедный. Мне нравится, когда мужчина обеспечен и может сделать подарок своей девушке".
Анна уточнила, что ее новый возлюбленный – ее ровесник. И во всем звезду устраивает.
"На самом деле неважно, молодой он либо старый, - считает Анна. - Главное, чтобы эмоции были. Для меня важно, чтобы я горела изнутри".
По словам Семенович, с любимым они познакомились в общей компании, и чувства вспыхнули сразу. Афишировать нового спутника Семенович пока не торопится. Но заявила, что шансы на то, что она в будущем году станет женой, очень большие.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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