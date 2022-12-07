Рак ротовой полости как расплата за алкоголизм

Симптомы развития онкологии полости рта назвал онколог Андрей Воробьев. Врач предупредил: в группе риска находятся пьющие люди.

Рак головы и шеи может проявлять себя в частности онкологией ротовой полости. Основной провоцирующий фактор, по мнению специалиста, - это регулярное употребление спиртного.

Андрей Воробьев:

«Основные признаки рака полости рта включают язвы, которые не заживают в течение трех недель, красные или белые пятна во рту и необычные шишки или опухоли во рту или на языке. В дополнение к этому любые необычные ощущения, такие как онемение, покалывание или необъяснимая боль, могут вызывать беспокойство»

На развитие рака ротовой полости влияет также пристрастие к курению, экологические особенности места проживания.

При обнаружении у себя подозрительных симптомов надо обращаться либо к стоматологу, либо к терапевту.

Если вовремя принять меры и поставить диагноз, выживаемость при заболевании увеличивается на 90%!

Мнение Андрея Воробьева совпадает с выводами американских ученых. Они утверждают: даже один бокал спиртного в день повышает риск образования рака полости рта, влияет на развитие болезней десен, сердечно-сосудистых патологий.

Причина - в повышенном уровне вредных бактерий, которые размножаются в полости рта после приема алкоголя. При этом соотношение "хороших" и "плохих" бактерий меняется не в лучшую для человека сторону.