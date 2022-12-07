NRA: помощницей депутата Сейма Латвии стала ведьма
2022-12-07 09:51
Издание NRA уведомляет, что на работу в латвийский парламент приняли ведьму.
7 декабря журналистам газеты NRA стало известно, что помощницей депутата государственного Сейма Латвии Натальи Марченко-Йодко стала ведьма Санита Петере. По данным СМИ, Петера консультирует Марченко-Йодко по вопросам социальной сферы, поскольку якобы хорошо в них ориентироваться.
Сама Санита Петере выразила уверенность, что колдуньи имеют право на участие в политической жизни общества и являются важной её составляющей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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