Newsweek: Россия может вывести из строя энергетику Украины до конца года

Газета Newsweek утверждает, что новые российские ракетные удары по инфраструктуре Украины могут вывести украинскую энергетику до конца текущего года.

7 декабря американский новостной журнал Newsweek со ссылкой на аналитическую компанию НКО Mercy Corps сообщил, что к наступлению католического рождества, которое традиционно празднуется 25 декабря, энергетическая инфраструктура Украины может быть полностью уничтожена новыми российскими ракетными ударами.

По данным главы Mercy Corps Майкла Янга, в случае выведения из строя украинской энергоинфраструктуры отключение электроэнергии в Украине может происходить на протяжении нескольких недель подряд.