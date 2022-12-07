Newsweek: Россия может вывести из строя энергетику Украины до конца года
2022-12-07 10:00
Газета Newsweek утверждает, что новые российские ракетные удары по инфраструктуре Украины могут вывести украинскую энергетику до конца текущего года.
7 декабря американский новостной журнал Newsweek со ссылкой на аналитическую компанию НКО Mercy Corps сообщил, что к наступлению католического рождества, которое традиционно празднуется 25 декабря, энергетическая инфраструктура Украины может быть полностью уничтожена новыми российскими ракетными ударами.
По данным главы Mercy Corps Майкла Янга, в случае выведения из строя украинской энергоинфраструктуры отключение электроэнергии в Украине может происходить на протяжении нескольких недель подряд.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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