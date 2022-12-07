Нутрициолог Гончар посоветовала есть фастфуд не чаще двух раз в месяц

О вреде мусорной еды наслышаны все, но отказаться от нее ох как непросто. Специалист советует это делать постепенно, уменьшая процент такой еды в рационе и заменяя фастфуд более полезными лакомства

В идеале нужно полностью очистить свой рацион от мусорной еды. Но если очень трудно, можно ограничить себя двумя такими перекусами в месяц.

К фастфуду относятся бургеры, шаурма, любая "уличная" еда. Также в этот перечень входят японские ролы, полуфабрикаты из категории "разогрей и съешь", шоколадные батончики, пирожные, булочки, газировка, картофель фри и все продукты, сделанные во фритюре.

Специалист призывает не забывать о последствиях увлечения мусорной едой.

Регулярные быстрые перекусы ведут к диабету, сердечно-сосудистым болезням, негативно влияют на половую и репродуктивную систему, отражаются на внутриутробном развитии плода.

Вместо того чтобы купить себе очередной уличный сэндвич, бургер или шаурму, лучше не полениться и приготовить аналогичный продукт собственными руками из полезных домашних продуктов.

Шоколадные батончики хорошо бы заменить качественным горьким шоколадом, где процент содержания какао составляет не меньше 75%.

Отличным аналогом вредных магазинных сладостей станут несладкая пастила, орехи, свежие фрукты или сухофрукты.

Вместо газировки и сладких соков можно выпить стакан минералки без газа, травяной чай или морс без сахара, даже просто обычную воду.

Для здоровья, по мнению диетолога, также полезен полноценный и достаточный по времени сон (не менее 7 часов в сутки).

Первый прием пищи должен приходиться на первые два часа после пробуждения.