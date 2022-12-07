Die Zeit: в ФРГ задержаны 25 человек включая гражданку РФ за подготовку госпереворота

Издание Die Zeit утверждает, что на территории Германии были задержаны 25 человек, которые готовили незаконный захват власти.

7 декабря газета Die Zeit сообщила, что полиция Германии провела масштабную операцию по обыску 130 квартир и частных домовладений, в результате которой были задержаны 25 человек, одним из которых является гражданка Российской Федерации. По данным СМИ, задержанные планировали государственный переворот посредством захвата в плен немецких политиков.

Руководство Прокуратуры ФРГ предполагает, что за подготовкой госпереворота может стоять бывший командующий немецкого бундесвера, однако эта информация нуждается в подтверждении.