Die Zeit: в ФРГ задержаны 25 человек включая гражданку РФ за подготовку госпереворота
2022-12-07 10:19
Издание Die Zeit утверждает, что на территории Германии были задержаны 25 человек, которые готовили незаконный захват власти.
7 декабря газета Die Zeit сообщила, что полиция Германии провела масштабную операцию по обыску 130 квартир и частных домовладений, в результате которой были задержаны 25 человек, одним из которых является гражданка Российской Федерации. По данным СМИ, задержанные планировали государственный переворот посредством захвата в плен немецких политиков.
Руководство Прокуратуры ФРГ предполагает, что за подготовкой госпереворота может стоять бывший командующий немецкого бундесвера, однако эта информация нуждается в подтверждении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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