Открытие джаз-клуба Ларисы Долиной затормозили санкции
По словам куратора проекта и друга артистки, бизнесмена Юрия Растегина, проблемы возникли в логистике и поставках.
Открытие джазового клуба Ларисы Долиной в Москве отложено. Как сообщает МК, причиной стали трудности с поставками стройматериалов, которые вызваны введением антироссийских санкций.
По словам куратора проекта и друга артистки, бизнесмена Юрия Растегина, проблемы возникли в логистике и поставках.
«Основная проблема вызвана задержкой строительства и поступления оборудования. Все очень долго добирается до России из-за санкций», - рассказал Растегин.
Как отмечает Рамблер, бизнесмен из-за общего проекта часто проводит время с певицей, и это провоцирует слухи о романе Растегина и Долиной. Но бизнесмен опровергает эту информацию. Он уточнил, что него есть жена и они часто общаются вместе.
Сама Долина после развода с Ильей Спицыным подробности своей личной жизни не раскрывает и до сих пор еще не представила общественности нового избранника.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Марочко: армия Украины стянула дополнительные силы в район Артемовска
Можно ли питаться одним мясом и насколько это безопасно для здоровья
Зеленский прибыл на Донбасс, посетив фронтовой город Славянск
Аферы с использованием смартфонов сегодня доминируют в криминальных сводках: как чаще всего разводят людей
Путин посетил отремонтированный Крымский мост, проехавшись по нему на автомобиле