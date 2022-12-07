Открытие джаз-клуба Ларисы Долиной затормозили санкции

По словам куратора проекта и друга артистки, бизнесмена Юрия Растегина, проблемы возникли в логистике и поставках.

Открытие джазового клуба Ларисы Долиной в Москве отложено. Как сообщает МК, причиной стали трудности с поставками стройматериалов, которые вызваны введением антироссийских санкций.

По словам куратора проекта и друга артистки, бизнесмена Юрия Растегина, проблемы возникли в логистике и поставках.

«Основная проблема вызвана задержкой строительства и поступления оборудования. Все очень долго добирается до России из-за санкций», - рассказал Растегин.

Как отмечает Рамблер, бизнесмен из-за общего проекта часто проводит время с певицей, и это провоцирует слухи о романе Растегина и Долиной. Но бизнесмен опровергает эту информацию. Он уточнил, что него есть жена и они часто общаются вместе.

Сама Долина после развода с Ильей Спицыным подробности своей личной жизни не раскрывает и до сих пор еще не представила общественности нового избранника.