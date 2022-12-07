Издание Washington Post утверждает, что представители киевского режима признали атаку ВСУ на российские военные аэродромы.

Американская газета The Washington Post уведомляет, что в беседе с её журналистами высокопоставленный украинский политик на условиях анонимности признал тот факт, что именно войска Украины атаковали российские военные аэродромы в Курске, а также Рязанской и Саратовской областях РФ.

Накануне украинские беспилотники ударили по позициям российских военных на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево", также атаковав аэродром в Курске. В результате налёта дронов ВСУ скончались 3 российских военнослужащих.