Washington Post: Киев взял ответственность за атаки на военные аэродромы РФ
2022-12-07 10:53
Издание Washington Post утверждает, что представители киевского режима признали атаку ВСУ на российские военные аэродромы.
Американская газета The Washington Post уведомляет, что в беседе с её журналистами высокопоставленный украинский политик на условиях анонимности признал тот факт, что именно войска Украины атаковали российские военные аэродромы в Курске, а также Рязанской и Саратовской областях РФ.
Накануне украинские беспилотники ударили по позициям российских военных на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево", также атаковав аэродром в Курске. В результате налёта дронов ВСУ скончались 3 российских военнослужащих.
Опубликовано: Ткачёв Андрей