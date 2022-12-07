В Екатеринбурге произошла бандитская разборка со стрельбой в лучших традициях 90-х годов

В Екатеринбурге на улице Татищева возле дома №77 произошла массовая перестрелка, видео попало в социальные сети.

В бандитских разборках участвовало больше десятка мужчин, вооруженных пистолетами, разделенных на две противоборствующие группы.

Слышались выстрелы, было видно как одного из участников разборок били руками и ногами. Очевидцы не только снимали видео на смартфоны, но и вызвали полицию.

Местное издание URA.RU обратилось в управление МВД по городу Екатеринбургу за объяснением произошедшего, однако силовики комментировать бандитские разборки не пожелали.