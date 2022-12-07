Диетологи назвали самые опасные для здоровья супы
2022-12-07 10:56
Специалисты не рекомендуют особо увлекаться мясными супами, которые довольно жирные и калорийные, что вредно для людей с повышенным уровнем холестерина.
Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Ливанцева предупредила об опасности излишнего злоупотребления мясными солянками и мясными бульонами, сообщает Рамблер.
По словам эксперта, это может навредить здоровью.
Дело в том, что мясной бульон довольно жирный и калорийный, что вредно для людей с повышенным уровнем холестерина.
Кроме того, в животноводстве нередко применяются антибиотики и гормональные препараты. При варке мяса они переходят в бульон.
Человеку такие добавки ни к чему, потому если и готовить мясной суп, лучше первый и второй бульон слить.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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