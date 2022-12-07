Диетологи назвали самые опасные для здоровья супы

Специалисты не рекомендуют особо увлекаться мясными супами, которые довольно жирные и калорийные, что вредно для людей с повышенным уровнем холестерина.

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Ливанцева предупредила об опасности излишнего злоупотребления мясными солянками и мясными бульонами, сообщает Рамблер.

По словам эксперта, это может навредить здоровью.

Дело в том, что мясной бульон довольно жирный и калорийный, что вредно для людей с повышенным уровнем холестерина.

Кроме того, в животноводстве нередко применяются антибиотики и гормональные препараты. При варке мяса они переходят в бульон.

Человеку такие добавки ни к чему, потому если и готовить мясной суп, лучше первый и второй бульон слить.