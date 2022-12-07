Вячеслав Малежик рассказал о любви к нему камбоджийской принцессы

Музыкант признался, что он не решился завести роман с такой экзотической поклонницей.

Вячеслав Малежик сохранил свой брак на долгие годы. Несмотря на постоянное внимание поклонниц, он хранит верность своей супруге. Исполнитель устоял даже перед вниманием принцессы, сообщает Рамблер.

75-летний певец счастливо женат 45 лет. Его супруга Татьяна во всем поддерживает мужа. У них два сына и две внучки. Артист счастлив в семейной жизни, но все могло сложиться иначе. В молодости внимание музыканту оказывал не кто иной, как принцесса из Юго-Восточной Азии.

В передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым" Вячеслав Ефимович поделился воспоминаниями молодости.

Когда ему было 24 года, артист познакомился с девушкой, но завести отношений с ней не решился. Принцесса приехала в Москву с целью научиться танцам и сразу дала понять Малежику, что он ей нравится. Певец знал, что у принцессы на родине строгие нравы.

«С одной стороны, пугало, что могу неловкими действиями нарушить международную обстановку, с другой - помнил, что она восточный человек, а у них «поцеловал девушку – женись»», — объяснил артист. И добавил, что в тот момент не собирался связывать себя узами брака.