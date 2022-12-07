Журнал Time назвал икону 2022 года
По версии популярного британского издания, ею стала исполнительница главной роли кинофильма «Все, везде и сразу» актриса Мишель Йео.
60-летняя актриса в родной Азии много лет является самой яркой звездой кино. Главная роль в картине «Все, везде и сразу» содействовала мгновенному взлету карьеры звезды в Голливуде.
Успех вообще сопутствовал актрисе с ранних лет. В 1983-м году выпускница Лондонской королевской академии танца Йео завоевала титул «Мисс Малайзия», и появилась в рекламном ролике с Джеки Чаном, сообщает Супер.ру.
Тогда ее и заметила компания по производству фильмов D&B Films. Йео также представляла Малайзию на «Мисс мира» 1983-го года в Лондоне.
А в 1997-м Мишель Йео вошла в список наиболее красивых людей мира (по версии журнала People). Большую популярность и номинацию на премию BAFTA за лучшую женскую роль ей обеспечило участие в фильме «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».
У Мишель были и другие яркие роли, в том числе - в гонконгских боевиках, с которых она начинала. Несмотря на все номинации на «Оскар», который она, как считают многие кинокритики, давно заслужила, премию звезда пока так и не получила.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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