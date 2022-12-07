Не важно, во сколько ты ложишься, важно спать нужное количество часов

В этом уверен сомнолог Роман Бузунов. Он не согласен с общепринятым мнением по поводу рекомендуемого времени отхода ко сну.

Согласно существующему стереотипу считается, что укладываться спать нужно не позднее полуночи, желательно в 22-23 часа. Вставать, соответственно, желательно в 6-7 утра.

Об этом твердят все врачи и различные эксперты, имеющие отношение к здоровому образу жизни. Однако сомнолог Роман Бузунов решился опровергнуть общепринятое мнение.

Он объяснил, что важнее всего не время отхода ко сну, а общее количество часов, которое человек уделил отдыху.

Роман Бузунов:

"Считается, что у людей, которые раньше ложатся, происходит продукция мелатонина, поэтому ценность сна до полуночи в несколько раз выше, чем ценность сна после. На самом деле — нет"

По мнению сомнолога, важно спать достаточное количество времени, чтобы организм успел отдохнуть и выспаться.

И второй момент - нужно соблюдать режим, то есть ложиться спать и пробуждаться в одно и то же время.

Даже если вы ложитесь в два часа ночи и встаете потом в 10 утра, но делаете это регулярно, то ущерба для здоровья не будет.

При соблюдении режима организм подстроится под выработанный график и не будет испытывать дискомфорт.