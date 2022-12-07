У Мовчана умерла жена, пока тот был в больнице
2022-12-07 12:14
Ведущий Владимир Мовчан потерял жену Консуэло Сегуру пока был в больнице с тромбофлебитом.
Пока известный ведущий Владимир Мовчан пребывал в больнице, у него умерла супруга, журналистка итальянского происхождения Консуэло Сегура.
72-летний Мовчан был госпитализирован с тромбофлебитом, когда узнал о кончине своей 73-летней жены.
Звезда экрана планирует выписаться из больницы как можно быстрее, чтобы проводить любимую в последний путь.
Женился Владимир в 18 лет и с тех пор жил с Консуэло.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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У Мовчана умерла жена, пока тот был в больнице
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