У Мовчана умерла жена, пока тот был в больнице

Ведущий Владимир Мовчан потерял жену Консуэло Сегуру пока был в больнице с тромбофлебитом.

Пока известный ведущий Владимир Мовчан пребывал в больнице, у него умерла супруга, журналистка итальянского происхождения Консуэло Сегура.

72-летний Мовчан был госпитализирован с тромбофлебитом, когда узнал о кончине своей 73-летней жены.

Звезда экрана планирует выписаться из больницы как можно быстрее, чтобы проводить любимую в последний путь.

Женился Владимир в 18 лет и с тех пор жил с Консуэло.