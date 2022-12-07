Анита Цой считает, что Лолита Милявская завидует ее семейному счастью

Анита и Сергей Цой в браке почти 32 года. У них есть сын Сергей, названный так в честь своего отца.

Певица Анита Цой рассказала, что Лолита Милявская завидует ее семейной жизни, сообщает "Пятый канал".

"Она звонит мне в раздраженных чувствах: "Ты не поймешь, потому что всю жизнь замужем. Ты не знаешь, каково это быть одинокой, не знаешь, что значит тащить на себе всю семью, детей. Тебе ведь всегда муж помогает, оберегает", - вспоминает Анита разговор с подругой.

Певица отметила, что ее брак не всегда был идеальным.

После рождения ребенка Анита Цой очень поправилась, и муж закрутил роман на стороне. Пара тогда оказалась на грани развода.

Анита и Сергей Цой в браке почти 32 года. У них есть сын Сергей, названный так в честь отца.