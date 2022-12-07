Почему утром нужно полноценно завтракать - объясняет диетолог Людмила Соснина

Чтобы организм весь день работал, как часы, нужно с утра дать ему нужную установку и как следует подзарядить энергией.

Хороший завтрак - это как включение пускового механизма, который активирует и синхронизирует работу всех органов человека, настраивает на нужный лад.

По мнению гепатолога Людмилы Сосниной, пропускать завтрак ни в коем случае нельзя.

И важно позаботиться о том, чтобы этот прием пищи был полноценным и максимально сбалансированным.

При пробуждении в организме преобладает гормон стресса кортизол. Понизить его уровень можно с помощью еды.

В утренние часы пищеварительный тракт работает наиболее эффективно, в это время наблюдается самая высокая активность ферментов.

Людмила Соснина:

"Когда вы едите в утренние часы – запускается перистальтика желудочно-кишечного тракта, стимулируется опорожнение кишечника, снижается риск застоя желчи в желчном пузыре"

Чтобы запустить работу мозга, нужно насытить организм глюкозой. Вот почему в завтрак обязательно включать продукты, содержащие углеводы.

По мнению специалиста, особенно важен полноценный завтрак перед началом насыщенного трудового дня.

Если же вам предстоит выходной, можно немного отложить утренний прием пищи вплоть до обеда и сделать его менее калорийным.