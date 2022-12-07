Неприятные ощущения в руках могут предупреждать о приближении инфаркта
Специалисты Сосудистого института Нью-Йорка утверждают, что указывать на близость сердечного приступа могут совсем неожиданные симптомы. Так, очень важно обращать внимание на некоторые ощущения, регулярно возникающие в руках.
Атеросклероз - состояние, которое часто предшествует инфаркту миокарда.
При этом внутренние стенки крупных сосудов покрываются жировыми бляшками, которые перекрывают доступ крови к сердцу. И это прямой путь к сердечному приступу.
Поврежденные сосуды суживаются и дают о себе знать характерными ощущениями в руках.
О критическом сужении сосудов, по мнению экспертов, говорят такие признаки:
чувство усталости в предплечьях;
на руках не заживают ранки и другие повреждения;
кожа рук часто становится холодной;
руки болят без причины;
возникает ощущения жжения или покалывания в руках.
В такой ситуации специалисты советуют обратиться к врачу и проверить состояние сосудов. Это сможет предупредить смертельную опасность.
Если к неприятным ощущениям в руках добавляются одышка, боль и тяжесть в груди, особенно при нагрузках, то риск приближения инфаркта возрастает в разы.
К сожаленью, закупорка сосудов не всегда сопровождается дискомфортом в руках и другими тревожными симптомами.
Люди могут долго жить в предынфарктном состоянии, не подозревая об этом.
В итоге случаются внезапные сердечные приступы (нередко со смертельным исходом), развивается нестабильная стенокардия.
Опубликовано: Храмова Оксана
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