Неприятные ощущения в руках могут предупреждать о приближении инфаркта

Специалисты Сосудистого института Нью-Йорка утверждают, что указывать на близость сердечного приступа могут совсем неожиданные симптомы. Так, очень важно обращать внимание на некоторые ощущения, регулярно возникающие в руках.

Атеросклероз - состояние, которое часто предшествует инфаркту миокарда.

При этом внутренние стенки крупных сосудов покрываются жировыми бляшками, которые перекрывают доступ крови к сердцу. И это прямой путь к сердечному приступу.

Поврежденные сосуды суживаются и дают о себе знать характерными ощущениями в руках.

О критическом сужении сосудов, по мнению экспертов, говорят такие признаки:

чувство усталости в предплечьях;

на руках не заживают ранки и другие повреждения;

кожа рук часто становится холодной;

руки болят без причины;

возникает ощущения жжения или покалывания в руках.

В такой ситуации специалисты советуют обратиться к врачу и проверить состояние сосудов. Это сможет предупредить смертельную опасность.

Если к неприятным ощущениям в руках добавляются одышка, боль и тяжесть в груди, особенно при нагрузках, то риск приближения инфаркта возрастает в разы.

К сожаленью, закупорка сосудов не всегда сопровождается дискомфортом в руках и другими тревожными симптомами.

Люди могут долго жить в предынфарктном состоянии, не подозревая об этом.

В итоге случаются внезапные сердечные приступы (нередко со смертельным исходом), развивается нестабильная стенокардия.