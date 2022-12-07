ВС РФ уничтожили более 70 ракет для HIMARS и 2 РСЗО MLRS на комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге

В Минобороны РФ сообщили, что служащие ВС РФ уничтожили более 70 ракет для HIMARS и 2 установки РСЗО MLRS на комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге.

В среду, 7 декабря 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил, что служащие ВС РФ нанесли высокоточный удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в одном из цехов украинского металлургического комбината «ArcelorMittal» в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Конашенков уточнил, что в результате огневого поражения украинского склада были уничтожены не менее 70 ракет реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS, а также две пусковые установки РСЗО MLRS.