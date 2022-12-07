ВКС России били самолёт Су-24 ВВС Украины в районе села Артёмовка

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России сбили украинский бомбардировщик Су-24 в районе села Артёмовка ДНР.

7 декабря представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что служащие российских воздушно-космических сил сбили украинский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе близ села Артёмовка.

Конашенков также добавил, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине служащими российской армии уничтожен 341 самолёт противника.