ВКС России били самолёт Су-24 ВВС Украины в районе села Артёмовка
2022-12-07 13:25
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России сбили украинский бомбардировщик Су-24 в районе села Артёмовка ДНР.
7 декабря представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что служащие российских воздушно-космических сил сбили украинский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе близ села Артёмовка.
Конашенков также добавил, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине служащими российской армии уничтожен 341 самолёт противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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