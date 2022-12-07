Американцы выступают за то, чтобы Киркорову был запрещен въезд в США

Американские активисты требуют от своих властей запрета на въезд в США российскому исполнителю Филиппу Киркорову.

Группа активистов из Нью-Йорка подала жалобу против российского исполнителя Филиппа Киркорова в американские министерства юстиции и финансов.

Американцы подписали петицию с требованием запретить певцу въезд в Штаты, но пока обращение собрало только пару сотен голосов.

Активисты не унимаются из-за того, что Киркоров, поддерживая действия РФ, отдыхает в своем особняке во Флориде (S = 800 кв. м, стоимость - 10 000 000 долларов).