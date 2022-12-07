Странные пробуждения в промежутке 1-4 часа ночи говорят о том, что печень в опасности
На такой диагноз, как НАЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени) можно долго не обращать внимания. Проблема по началу не особо заметна. Однако со временем возникают отнюдь не безобидные последствия.
Жировые клетки внутри печени присутствуют у многих людей.
Когда они накапливаются в таком объеме, что мешают нормальному функционированию органа, впору бить тревогу. Когда плохо работает печень, в организме откладываются токсины.
Если повреждения достигают критических размеров, восстановить орган поможет только хирургическая пересадка.
О появлении рубцов на печени свидетельствуют регулярные проблемы со сном, возникающие в определенный промежуток времени.
Гепатолог Алла Южнова:
"Нарушения сна являются хорошо известной характеристикой рубцевания печени, которая может значительно ухудшить качество жизни. Обычно наиболее распространенной причиной пробуждения между 1 и 4 часами ночи является проблема с печенью. Возможно, у вас воспаление печени или жировая болезнь печени, также известная как неалкогольная жировая болезнь печени"
В промежуток с часу ночи до 3-4 утра наблюдается повышенная активность печени.
Именно в это время, когда мы спим, орган занят усердной работой - очищением организма и выведением токсинов.
Подобные приступы бессонницы ощущают 60-80% людей с хроническими патологиями печени.
Помимо проблем со сном пациенты страдают от синдрома беспокойных ног, дневной сонливости, низкой работоспособности.
Жировая болезнь печени часто ведет к развитию диабета 2 типа.
Опубликовано: Храмова Оксана
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