В Беларуси могут ввести смертную казнь для чиновников и военных за измену государству

Нижняя палата белорусского парламента одобрила законопроект, подразумевающий исключительную меру наказания в виде смертной казни для чиновников и военных за госизмену.

7 декабря пресс-служба Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила о принятии в первом чтении законопроекта «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».

Согласно внесённым изменениям в часть 2 статьи 356 Уголовного кодекса, должностным лицам, совершившим измену государству, может грозить исключительная мера наказания в виде смертной казни.

Отмечается, что данные изменения разработаны в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству.