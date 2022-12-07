В Беларуси могут ввести смертную казнь для чиновников и военных за измену государству
Нижняя палата белорусского парламента одобрила законопроект, подразумевающий исключительную меру наказания в виде смертной казни для чиновников и военных за госизмену.
7 декабря пресс-служба Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила о принятии в первом чтении законопроекта «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».
Согласно внесённым изменениям в часть 2 статьи 356 Уголовного кодекса, должностным лицам, совершившим измену государству, может грозить исключительная мера наказания в виде смертной казни.
Отмечается, что данные изменения разработаны в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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В Беларуси могут ввести смертную казнь для чиновников и военных за измену государству
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