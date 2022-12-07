47-летняя американка увеличила свою грудь до 34-го размера

Вес женщины при этом увеличился на 10 килограммов. Обладательница чудо-груди зарабатывает на ней немалые деньги.

Американка Тэмми Эрнандес наповал сразила пользователей Сети размерами увеличившейся «красоты».

Женщина не пожалела 100 тысяч долларов, чтобы увеличить грудь до 34-го размера.

Эрнандес после этой операции стала тяжелее почти на 10 килограммов. Блогер активно демонстрирует грудь подписчикам в соцсетях и зарабатывает на ней на более закрытых ресурсах.

По словам Тэмми, любители больших размеров не жалеют денег, чтобы просто увидеть ее за домашними делами.

Эрнандес с удовольствием хвастается завидным гонораром с продажи ее фото и видео, которые составляют 250 тысяч долларов.