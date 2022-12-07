Каких врачей нужно обязательно посещать раз в полгода

Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова заявила, осмотр у каких специалистов нужно проходить раз в полгода.

Не все любят ходить по врачам. А с другой стороны, редко когда полезное бывает приятным.

Болезнь зачастую не проявляется сразу. Большинство заболеваний обычно носит латентный характер и развивается постепенно.

А значит крайне важна ранняя диагностика, для которой нужно регулярное посещение медиков.

Начать стоит с терапевта. Он проведет первичный осмотр, выпишет направление на анализы. Исходя из результатов, терапевт направит к следующему специалисту.

С ростом количества окружающих нас гаджетов, возросла нагрузка на зрение, поэтому посещение офтальмолога относится к числу приоритетных.

Состояние сердца и гормональный фон — факторы, которые сложно переоценить, когда речь идет о здоровье.

А значит кардиолог и эндокринолог среди врачей, обязательных к посещению минимум раз в 6 месяцев.

«Есть специалисты, посещать которых можно не так часто, но они не менее важны. Раз в год мужчинам необходимо посещать уролога, а женщинам — гинеколога. Это нужно для своевременного выявления заболеваний мочеполовой системы», — подчеркнула доктор.

Осознавая важность планового посещения врачей, не стоит переходить грани разумного.

Излишне трепетное отношение к своему здоровью, может привести к тревожности и поиску у себя болезней, которых нет. Все, как известно, хорошо в меру.