Каких врачей нужно обязательно посещать раз в полгода
Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова заявила, осмотр у каких специалистов нужно проходить раз в полгода.
Не все любят ходить по врачам. А с другой стороны, редко когда полезное бывает приятным.
Болезнь зачастую не проявляется сразу. Большинство заболеваний обычно носит латентный характер и развивается постепенно.
А значит крайне важна ранняя диагностика, для которой нужно регулярное посещение медиков.
Начать стоит с терапевта. Он проведет первичный осмотр, выпишет направление на анализы. Исходя из результатов, терапевт направит к следующему специалисту.
С ростом количества окружающих нас гаджетов, возросла нагрузка на зрение, поэтому посещение офтальмолога относится к числу приоритетных.
Состояние сердца и гормональный фон — факторы, которые сложно переоценить, когда речь идет о здоровье.
А значит кардиолог и эндокринолог среди врачей, обязательных к посещению минимум раз в 6 месяцев.
«Есть специалисты, посещать которых можно не так часто, но они не менее важны. Раз в год мужчинам необходимо посещать уролога, а женщинам — гинеколога. Это нужно для своевременного выявления заболеваний мочеполовой системы», — подчеркнула доктор.
Осознавая важность планового посещения врачей, не стоит переходить грани разумного.
Излишне трепетное отношение к своему здоровью, может привести к тревожности и поиску у себя болезней, которых нет. Все, как известно, хорошо в меру.
Опубликовано: Храмова Оксана
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