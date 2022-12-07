Пугачева не пустила священнослужителя в палату умирающего Задорнова

Алла Пугачева не пустила священнослужителя в палату юмориста Михаилу Задорнову из-за того, что тот хотел "попиариться" за счет покидающего мир артиста.

На передачу на НТВ "Звезды сошлись" пришла единственная дочь покойного сатирика Михаила Задорнова Елена, которая до сих пор не может поверить, что отца нет на этой земле.

Елена рассказала, что последние дни ее любимого родителя прошли спокойно. Перед кончиной он просил включить ему песню "Очи черные" и выпил стакан водки.

Певица Алла Пугачева не пустила в палату к умирающему священника, который, по словам артистки, хотел "попиариться" засчет знаменитого Задорнова.

Давний друг юмориста Владимир Качан чуть не поссорился из-за этого с Аллой Борисовной, утверждая, что Михаил - человек верующий и хотел бы увидеть священника перед смертью.