Власти Украины после ударов по российским аэродромам под Саратовом, Рязанью и Курском угрожают атаковать объекты в Сибири.

7 декабря международная газета Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, сообщила о том, что у киевского режима нет ограничений по дистанции наносимых ударов, и в обозримом будущем ВСУ смогут достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири.

Украинский чиновник утверждает, что атаки по российским объектам не помогут Киеву изменить исход спецоперации, однако якобы повлияют на Россию в тех вопросах, которые не «не хочет поддерживать Запад».