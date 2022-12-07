Диетолог Маргарита Королева причислила тунца к самому вредному виду рыб

Как правило тунца едят, когда он достигает "преклонного" возраста. То есть, в рыбе уже накопились вредные вещества. Это могут быть соли металлов или ртуть. Такого "добра" сегодня полным-полно в морях и океанах.

Если часто лакомиться тунцом, можно нажить проблемы с печенью. Именно она отвечает за детоксикацию организма.

Маргарита Королева:

"При регулярном использовании в рационе тунец может быть источником интоксикации, которая приводит к тому, что человек начинает быстро уставать, у него снижается работоспособность, падает иммунитет"

При перегрузке печени, она хуже очищает кровь, вредные вещества накапливаются и отравляют организм. Возникает оксидативный стресс, который ведет к развитию патологий.

При этом тресковые виды рыб сами по себе очень ценные.

Мнение диетолога:

«Самые полезные – это тресковые виды рыб. Они привносят в организм достаточное количество минералов и очень хорошо усваиваемый белок»

Если очень хочется отведать тунца, лучше выбирать мелкую рыбу, она молодая и не успела еще накопить в себе вредные элементы.