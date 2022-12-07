Офтальмолог рассказала о возможных проблемах из-за сна в контактных линзах

Со слов врача-офтальмолога центра офтальмологии «Медси» на Солянке Анастасии Киселе, сон в линзах опасен сухостью в глазах и воспалением.

Каждый человек, носящий линзы, хотя бы раз в жизни засыпал в них, но оказывается это далеко не безобидно. Такой сон повышает рист воспаления роговицы глаза и стать причиной кератита.

«Ношение контактных линз увеличивает риск заражения бактериальной инфекцией, особенно если использовать контактные линзы во время сна. Бактериальные инфекции могут быть вызваны разными типами бактерий, такими как синегнойная палочка или золотистый стафилококк», — рассказала врач.

Бактериальный кератит возникает при попадании бактерий на линзы через пальцы или при чистке линз обычной водой вместо раствора.

Существует и более серьёзный вид воспаления — акантамёбный кератит.

«Этот тип инфекции вызывается крошечным одноклеточным организмом под названием акантамёба, который можно найти в естественных водоёмах, почве, водопроводной воде, системах отопления и кондиционирования воздуха, а также в горячих ваннах. Ношение контактных линз подвергает людей риску развития акантамёбного кератита, причём 85% людей, страдающих этим воспалением, являются носителями контактных линз», — добавила Киселе.

Если после сна в линзах ничего ужасного не произошло, это все равно вредит глазам. Каждое моргание в линзах сопровождается мини-натиранием оболочки глаза.

Слизистая огрубевает, так как не получает нужной жидкости. Находясь в линзах во сне, вы прибавляете глазам проблем.