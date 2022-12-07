Белорусский парламент одобрил уголовную ответственность за фейки об армии

Парламент Беларуси одобрил документ, предусматривающий уголовную ответственность за фейки об армии.

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь одобрила в первом чтении пакет поправок в Уголовный кодекс страны, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

В новом документе предусматривается введение уголовной ответственности за распространение ложных сведений, которые дискредитируют Вооруженные силы.

"Введение правовой нормы станет действенной превентивной мерой распространению заведомо ложной информации о белорусской армии и силовых структурах", - заявили в парламенте Беларуси.

Ранее аналогичная мера была принята Государственной Думой Российской Федерации.