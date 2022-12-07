Германия и Польша договорились о размещении ЗРК Patriot у границ с Украиной

Кабмин ФРГ сообщил, что Берлин и Варшава договорились о размещении ЗРК Patriot на польской территории у границ с Украиной.

7 декабря Федеральный кабинет министров Германии сообщил о том, что главы немецкого и польского оборонных ведомств Кристина Ламбрехт и Мариуш Блащак достигли соглашения о размещении американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на польской территории в непосредственной близости к границе с Украиной.

Помимо прочего официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что киевский режим «не обязан ограничивать свои оборонные усилия собственной государственной территорией».