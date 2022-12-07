Глава МИД России озвучил условия дли начала мирных переговоров с Украиной

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал условие для начала мирных переговоров с Украиной.

Российская Федерация готова к ведению мирных переговоров, если будет серьезное предложение, предусматривающее выполнение требований Москвы, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения.

"Президент Франции подталкивает нас к началу мирных переговоров. Если сейчас поступят серьезные предложения, направленные на прекращение конфликта, при выполнении наших абсолютно законных требований, то конечно мы будем разговаривать", сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Россия готова будет вести диалог с западными державами, если к власти там придут дальновидные люди. В ожидании этого "светлого времени" Москва продолжает вести диалог с "вменяемыми людьми" из экспертного общества.