Мининдустрии Казахстана: информация о поставках компонентов для ракет в Россию ложь
В Министерстве индустрии и инфраструктуры Казахстана опровергли слухи о поставках компонентов для ракет в Россию.
Сведения о поставках в Россию компанентов для сборки ракет не соответствуют действительности, заявили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
"Указанные компаненты являются продукцией военного назначения, подпадающие под меры экспортного контроля в соответсвии с законом Казахстана. Летом правительство страны запретило экспорт и транзит любых товаров военного назначения, в том числе и для создания ракет различного назначения", - уточнили в ведомстве.
В конце августа премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на год приостановил экспорт вооружений, военной и специальной техники, а также продукции военного назначения. От комментарий по данному факту в Правительстве Казахстана воздержались.
Опубликовано: Максим Алексеев