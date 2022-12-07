Мининдустрии Казахстана: информация о поставках компонентов для ракет в Россию ложь

В Министерстве индустрии и инфраструктуры Казахстана опровергли слухи о поставках компонентов для ракет в Россию.

Сведения о поставках в Россию компанентов для сборки ракет не соответствуют действительности, заявили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Указанные компаненты являются продукцией военного назначения, подпадающие под меры экспортного контроля в соответсвии с законом Казахстана. Летом правительство страны запретило экспорт и транзит любых товаров военного назначения, в том числе и для создания ракет различного назначения", - уточнили в ведомстве.

В конце августа премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на год приостановил экспорт вооружений, военной и специальной техники, а также продукции военного назначения. От комментарий по данному факту в Правительстве Казахстана воздержались.