Генсек НАТО: окончание конфликта в Украине не восстановит нормальных отношений с Россией
2022-12-07 17:21
Йенс Столтенберг предупредил о необходимости выстраивать длительно сложные отношения с Россией.
Окончание вооруженного конфликта в Украине автоматически не восстановит нормальных отношений России и НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Это вовсе не будет означать возвращения к нормальным отношения с Россией. Надо быть готовым к длительным сложным отношениям", - сказал Столтенберг.
Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что "НАТО десятилетиями пыталось выстроить с Россией конструктивные отношения", в том числе и перед началом специальной военной операции в Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев
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