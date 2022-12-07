Генсек НАТО: окончание конфликта в Украине не восстановит нормальных отношений с Россией

Йенс Столтенберг предупредил о необходимости выстраивать длительно сложные отношения с Россией.

Окончание вооруженного конфликта в Украине автоматически не восстановит нормальных отношений России и НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Это вовсе не будет означать возвращения к нормальным отношения с Россией. Надо быть готовым к длительным сложным отношениям", - сказал Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что "НАТО десятилетиями пыталось выстроить с Россией конструктивные отношения", в том числе и перед началом специальной военной операции в Украине.