Ангела Меркель утверждает, что Минские соглашения изначально не были направлены на урегулирование конфликта в Донбассе.

Вечером среды бывший канцлер Германии Ангела Меркель дала интвервью местному информационному агентству "Цайт", где публично заявила, что целью Минских соглашений не было установление мира на территории Донбасса. По мнению Меркель, Минские договорённости использовались Киевом для того, чтобы сделать армию Украины сильнее.

Ангела Меркель утверждает, что на Западе понимали неизбежность военного конфликта между Россией и Украиной, ввиду чего Минские соглашения я стали попыткой выиграть время для Киева.