Путин: Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы.

В среду, 7 декабря 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн заседания совета по правам человека заявил о том, что Россия не намерена прекращать последовательную борьбу за свои национальные интересы.

Путин уточнил, что вначале для защиты своих национальных интересов Москва будет использовать мирные средства, но если это не поможет, то в ход пойдут все имеющиеся.