Путин назвал спецоперацию в Украине «длительным процессом»

По мнению Владимира Путина, специальная военная операция на территории украинского государства не будет быстрой.

Вечером 7 декабря Владимир Путин сообщил о том, что СВО в Украине является "длительным процессом", однако её задачи успешно выполняются российскими войсками. По мнению Путина, ключевым достижением спецоперации в Украине является вхождение новых регионов в состав России.

Также Владимир Путин опроверг растиражированные в СМИ слухи о том, что на территории РФ существуют некие "лагеря" для дезертиров и уклоняющихся от мобилизации.