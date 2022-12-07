Путин отверг слухи о второй волне частичной мобилизации в России

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал слухи о второй волне частичной мобилизации.

7 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания с членами Совета по правам человека заявил о том, что разговоры о дополнительной мобилизации граждан для участия в спецоперации не имеют смысла.

Путин пояснил, что в настоящее время из 300 тысяч мобилизованных лишь 150 тысяч солдат находятся в зоне СВО РФ в Украине, из них только 77 тысяч – в боевых подразделениях, остальные на вторых-третьих рубежах или проходят дополнительную подготовку, в то время как ещё 150 военнослужащих всё ещё дислоцируются на полигонах и в учебных центрах.