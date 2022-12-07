ФРГ и Польша согласовали вопрос размещения ЗРК Patriot на границе с Украиной

Варшава и Берлин согласовали вопрос развертывания системы ПВО, состоящей из ЗРК Patriot на границе с Украиной.

Варшава согласовала с Берлином вопрос развертывание системы противоракетной обороны на границе с Украиной, основу которой составят немецкие зенитно-ракетные комплексы дальнего радиуса действия Ratriot, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в Бундесвере. Соглашение состоялось после того, как Германия отказалась комплексы Украине, уточняет агентсво.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак написал в Twutter, что стороны должны в скором времени приступить к развертыванию пусковых установок, но выразил разочарование тем, что ФРГ отказалось размещать ЗРК в Украине.

Германия предложила Польше усилить противовоздушную оборону страны после того, в населенный пункт Пшеводув Люблинского воеводства упала ракета.