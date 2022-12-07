Путин заявил, что в мире нарастает угроза ядерной войны
2022-12-07 19:16
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире нарастает угроза начала ядерной войны.
В среду, 7 декабря 2022 года, президент России Владимир Путин на заседании Совета по права человека отметил факт того, что в настоящее время в мире нарастает угроза ядерной войны.
Путин добавил, что Москва не намерена первой применять оружие массового поражения, так как российские власти «с ума не сошли и отдают себе отчет в том, что такое ядерное оружие».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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