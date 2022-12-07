Путин заявил, что в мире нарастает угроза ядерной войны

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире нарастает угроза начала ядерной войны.

В среду, 7 декабря 2022 года, президент России Владимир Путин на заседании Совета по права человека отметил факт того, что в настоящее время в мире нарастает угроза ядерной войны.

Путин добавил, что Москва не намерена первой применять оружие массового поражения, так как российские власти «с ума не сошли и отдают себе отчет в том, что такое ядерное оружие».