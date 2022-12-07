Путин назвал условие применения Россией ядерного оружия
2022-12-07 19:30
Владимир Путин заявил, что Россия не будет первой наносить ядерный ракетный удар.
Путин заявил, что в мире растет вероятность ядерной войны, но при этом отметил, что Россия не будет применять ядерное оружие первой.
По словам Владимира Путин, ядерное оружие для России - исключительно средство защиты, но никак не нападение.
Также он добавил, что Россия не будет грозить всему миру своими ракетами, но лишь напоминает об их наличии у страны.
"Не собираемся размахивать им как бритвой, бегая по всему миру, но, конечно, исходим из того, что оно есть — это естественным образом сдерживающий фактор", - сказал он.
Опубликовано: Николай Скира
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