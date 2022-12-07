Медведев иронично прокомментировал «переворот» в Германии

Зампред Совета безопасности России с иронией прокомментировал попытку государственного переворота в Германии.

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев не оставил без внимания попытку "государственного переворота" в Германии, иронично поделившись мнением с подписчиками своего Telegram.

"У немцев явно наблюдается дефицит кровяной колбасы! Везде только ливерная. И это отличный повод добавить в ливерную колбасу Шольца немного крови. Ему это только на пользу. Он будет и поваром и участником трапезы", - написал он.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что все это "чистая провокация и конспирология", но предложил подписчикам запастись попкорном, так как "триллер будет интереснее, чем немецкий сериал Dark".