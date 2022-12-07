Reuters: Кличко допустил «апокалипсис» в Киеве зимой из-за ракетных ударов РФ

Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что новые российские удары могут привести к "апокалипсису" в украинской столице в зимний период.

Вечером среды американская газета Reuters опубликовало интервью с киевским мэром Виталием Кличко, который публично заявил, что в случае нанесения новых ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре этой зимой Киев может столкнуться с настоящим "апокалипсисом".

При этом Кличко выразил уверенность, что жителям Киевщины не придётся эвакуироваться в другие населённые пункты, поскольку местные экстренные службы сумеют быстро стабилизировать энергетическую ситуацию в столице Украины.