Путин: чего греха таить, угроза мировой ядерной войны нарастает
2022-12-07 20:56
Владимир Путин признал рост вероятности начала ядерной войны между крупными странами.
7 декабря Владимир Путин дал пресс-конференцию для отечественных журналистов, в рамках которой публично заявил, что после начала российской спецоперации риск ядерной войны на мировом уровне существенно возрос. По мнению Путина, правительствам крупнейших ядерных держав не следует "таить греха" о возможности развития подобного сценария.
Также Владимир Путин отметил, что российское ядерное оружие является исключительно оборонительным средством, ввиду чего Москва не намерена применять его в атакующих целях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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