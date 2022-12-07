Путин: чего греха таить, угроза мировой ядерной войны нарастает

Владимир Путин признал рост вероятности начала ядерной войны между крупными странами.

7 декабря Владимир Путин дал пресс-конференцию для отечественных журналистов, в рамках которой публично заявил, что после начала российской спецоперации риск ядерной войны на мировом уровне существенно возрос. По мнению Путина, правительствам крупнейших ядерных держав не следует "таить греха" о возможности развития подобного сценария.

Также Владимир Путин отметил, что российское ядерное оружие является исключительно оборонительным средством, ввиду чего Москва не намерена применять его в атакующих целях.