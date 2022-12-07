Путин призвал не ждать быстрых результатов спецоперации в Украине
2022-12-07 21:04
В среду Владимир Путин признал длительность российской спецоперации на территории украинского государства и посоветовал не ожидать быстрого достижения всех поставленных в начале СВО целей.
Владимир Путин утверждает, что ключевые результаты специальной военной операции армии России в Украине не будут достигнуты быстро, поскольку российская СВО является длительным процессом и рассчитана на планомерное достижение всех поставленных Министерством обороны РФ задач.
Также Путин уверен, что главным достижением спецоперации является появление четырёх новых регионов в составе России, которые присоединились к российскому государству по итогам референдума.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Путин призвал не ждать быстрых результатов спецоперации в Украине
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