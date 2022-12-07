Кличко: Киев приближается к энергетическому апокалипсису

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины приближается к энергетическому апокалипсису.

7 декабря мэр Киева Виталий Кличко в интервью международному агентству новостей Reuters сделал неутешительный прогноз для киевлян, заявив о том, что город может остаться без света, воды и тепла.

Кличко добавил, что в Киеве «может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры», ввиду чего жителям столицы Украины, возможно, придётся эвакуироваться.