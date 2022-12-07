Илон Маск вновь стал богатейшим человеком мира по версии Forbes
2022-12-07 21:12
Журнал Forbes признал американского бизнесмена Илона Маска самым богатым человеком во всём мире.
7 декабря зарубежное информагентство Forbes сообщило, что владелец группы компаний LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton Бернар Арно вновь уступил Илону Маску лидерство в области богатейших людей мира. По данным Forbes, сейчас состояние Маска оценивается в 185,8 миллиардов долларов, в то время как активы Арно насчитывают лишь $185,5 миллиардов.
При этом аналитики Forbes подчёркивают, что мониторинг доходов самых успешных мировых предпринимателей они проводят в режиме реального времени на каждодневной основе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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