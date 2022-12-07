Илон Маск вновь стал богатейшим человеком мира по версии Forbes

Журнал Forbes признал американского бизнесмена Илона Маска самым богатым человеком во всём мире.

7 декабря зарубежное информагентство Forbes сообщило, что владелец группы компаний LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton Бернар Арно вновь уступил Илону Маску лидерство в области богатейших людей мира. По данным Forbes, сейчас состояние Маска оценивается в 185,8 миллиардов долларов, в то время как активы Арно насчитывают лишь $185,5 миллиардов.

При этом аналитики Forbes подчёркивают, что мониторинг доходов самых успешных мировых предпринимателей они проводят в режиме реального времени на каждодневной основе.