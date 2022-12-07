4 сотрудника Нацполиции Черкасской области погибли в Херсонской области
2022-12-07 21:48
Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил о гибели 4 сотрудников ведомства на территории Херсонской области.
7 декабря глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в официальном пресс-релизе сообщил, что Глава Нацполиции Черкасской области Михаил Куратченко подорвался на мине вместе с 3 сотрудниками ведомства, ещё 4 получили ранения различной степени тяжести.
Клименко уточнил, что унёсший жизни 4 человек инцидент произошёл «во время проведения стабилизационных мероприятий в Херсонской области».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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