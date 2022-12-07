Офицер ЦРУ Джиральди указал на опасные манёвры НАТО вблизи Западной Украины

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди указал на опасные манёвры НАТО вблизи Западной Украины, которые могут привести к эскалации украинского конфликта.

7 декабря отставной офицер Центрального разведывательного управления США Филип Джиральди в своём интервью YouTube-каналу Judging Freedom прокомментировал нахождение на территории Польши «40 тысяч американцев, которые полностью вооружены и готовы к атаке», допустив инциденты, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине.

Джиральди считает, что пересечение американскими солдатами польско-украинской границы маловероятно, так как выполнить этот манёвр незаметно для российской разведки будет невозможно, а его последствия будут разрушительными.