Президент Перу Кастильо получил импичмент при попытке роспуска парламента

Главе республики Перу Педро Кастильо объявили импичмент во время того, как он предпринял попытку распустить парламент.

Вечером 7 декабря местные перуанские информационные агентства опубликовали видеозапись, на которой президент Перу Педро Кастильо попытался распустить парламент на очередном заседании органа, однако его члены объявили Кастильо импичмент.

По данным СМИ, лидер перуанского Конгресса призвал жителей государства не починяться Педро Кастильо, поскольку тот фактически более не является законно избранным президентом страны. Вместе с тем министр иностранных дел Перу охарактеризовал действия Кастильо как попытку госпереворота.