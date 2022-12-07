Еврокомиссия опубликовала девятый пакет санкций ЕС против России

Лидер ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о скорой активации девятого антироссийского пакета санкций.

Вечером 7 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что девятый пакет санкций Европейского союза против России будет включать в себя ограничительные меры против высокопоставленных российских чиновников, военных и бизнесменов. Также санкции затронут экспорт продукции двойного назначения и горнодобывающую промышленность РФ.

Примечательно, что новый антироссийский санкционный пакет ещё не был утверждён представителями Совета Европы, однако это может случиться на следующей неделе.